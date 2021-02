Coronavirus - Skywin lance Wings, un partenariat d'innovation technologique du secteur aéronautique

Trois grandes sociétés wallonnes du secteur de l'aéronautique, Safran Aero Boosters, Sonaca et Thales, collaboreront sur différents thèmes avec les centres de recherche, Cenaero, von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI), CRM, Materia Nova, Sirris, Cetic et Multitel et avec un panel de PME actives en aéronautique, sur six thématiques cibles: l'aéro-structure, la propulsion, les systèmes de communication, les matériaux et procédés, la digitalisation et la simulation numérique et enfin l'industrie 4.0.

Initié début novembre 2020, Wings est un projet subventionné par la Région wallonne sur une durée de trois ans. Son encadrement est assuré par le pôle Skywin.