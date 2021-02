Pakistan : des milliers de mineurs refusent de travailler après l'assassinat d'Hazaras

Certaines ont depuis rouvert, mais plus de cent "ne fonctionnent toujours pas", a dit Abdullah Shehwani, le responsable administratif chargé de superviser les mines de charbon au Baloutchistan.

Plus de 40.000 mineurs travaillent dans les centaines de petites mines de cette province, la plus pauvre du Pakistan, sujette à des violences ethniques, intercommunautaires et séparatistes.