McKinsey va payer 573 millions $ aux USA pour régler un contentieux sur les opiacés

Près d'un demi-million d'Américains sont morts d'overdose causée à la fois par des opiacés prescrits ou vendus illégalement entre 1999 et 2018, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

McKinsey a notamment conseillé Purdue Pharma, fabricant de l'opiacé OxyContin qui a plaidé coupable l'an dernier dans ce dossier, pour l'aider à doper les ventes, selon des documents déposés devant un tribunal du Massachussetts.

L'accord de 573 millions de dollars a été conclu avec les avocats généraux de 47 Etats, du District de Columbia et de 5 territoires, selon le New York Times et le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.