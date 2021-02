Un diplomate iranien condamné à 20 ans de prison pour un projet d’attentat en France

Nasimeh N. et Amir S., un couple de Belges d’origine iranienne vivant à Wilrijk, près d’Anvers, avaient été interpellés à Woluwe-Saint-Pierre le 30 juin 2018 avec 500 grammes d’explosifs et un détonateur dans leur voiture. Les deux trentenaires se rendaient à une conférence des Moudjahidines du peuple (MEK) à Villepinte, près de Paris. Près de 25.000 personnes y étaient attendues, dont la femme politique franco-colombienne Ingrid Betancourt, l’ancien candidat présidentiel américain Newt Gingrich et Rudy Giuliani, ancien maire de New York. Le quatrième inculpé, Merhad A., présenté comme un intermédiaire du diplomate, était présent à la conférence des MEK.