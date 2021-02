Fermeture de 44 guichets: la patronne de la SNCB parle de rupture de confiance avec le ministre de la Mobilité

L’opérateur des chemins de fer a annoncé lundi qu’il fermerait progressivement 44 guichets. La décision avalisée par le conseil d’administration a été dénoncée par les syndicats, l’association Navetteurs.be et, dans les rangs politiques, aussi bien par l’opposition qui a ciblé Ecolo que par plusieurs sections locales des Verts. Dans un communiqué, M. Gilkinet indiquait qu’il avait demandé des garanties mais ne remettait pas en cause la décision elle-même.

Mardi, le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, interrogé sur Bel-RTL, faisait entendre un autre son de cloche: il faut corriger la décision, indiquait-il. Et dans la journée, le ministre envoyait un nouveau communiqué pour faire savoir qu’il désapprouvait la décision de la SNCB et qu’il demandait un moratoire sur la fermeture des guichets.

«Incompréhensible»

Or, selon ce courrier en date du 2 février de Mme Dutordoir et que la RTBF a publié jeudi, le ministre a été mis au courant des projets de la SNCB dès le 7 octobre. Plusieurs entretiens et réunions ont suivi, y compris un conseil d’administration où un commissaire du gouvernement était présent, et une discussion entre la patronne de la SNCB et le ministre dimanche passé, au cours de laquelle les modalités de la décision ont été fixées.