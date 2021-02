La situation d’Eden Hazard inquiète: «Le Real Madrid devrait envisager de le vendre»

Décidément, la guigne n’épargne pas Eden Hazard. Et a visiblement décidé d’ennuyer le Diable rouge sans arrêt depuis son arrivée au Real Madrid. Entre des blessures à répétition, le coronavirus et des prestations mitigées, le Belge n’a toujours pas convaincu en Espagne. Pire, il doit de nouveau être sur la touche pour les prochaines semaines (entre 4 et 6 selon la presse ibérique), à la suite d’une blessure musculaire au quadriceps.

Cette saison, l’ancien joueur de Chelsea n’a disputé que 13 rencontres – dont 8 en Liga – pour deux buts inscrits. Un bilan trop maigre qui ne correspond pas au potentiel du capitaine des Diables rouges. Ni aux attentes que la direction madrilène a placées en lui au moment de délier les cordons de la bourse en 2019.

« Un autre problème »

Pour Dimitar Berbatov, ancien attaquant de Manchester United et de Tottenham, le Real Madrid devrait étudier les possibilités quant à un départ du Belge. « Le Real Madrid devrait envisager de le vendre », estime le Bulgare au quotidien ibérique Marca. « Il a eu beaucoup de blessures depuis son arrivée en Espagne et cela l’a empêché de montrer ce football chatoyant qu’il avait à Chelsea. S’il s’agissait d’un problème occasionnel, ok. Mais, quand un joueur se blesse plusieurs fois et qu’il ne récupère pas son niveau d’avant la blessure, c’est le signe qu’il y a un autre problème qui le touche. »