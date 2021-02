Les consommateurs signalent davantage de cas de fraude à la FSMA

L'autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu l'an dernier 1.555 signalements de fraudes et offres illicites de produits et services financiers, signale-t-elle jeudi. Cela représente une augmentation de 30% en un an et de près de 50% par rapport à 2018.

Par Belga