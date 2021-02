Standard – OHL, Genk – Anderlecht…: voici le programme de la 24e journée en D1A

La journée débutera vendredi (20h45) par Mouscron-Courtrai, une rencontre importante entre les 15e et 16e classés dont le vainqueur pourrait effectuer un pas important vers le maintien. Éliminés à l’Union en Coupe, les Hurlus doivent une revanche à leurs supporters. Courtrai ne devrait toujours pas pouvoir compter sur la présence de son nouveau coach Luka Elsner qui suit la quarantaine imposée par les mesures sanitaires.

Samedi, Ostende, 8e, a une belle carte à jouer face à Saint-Trond à 16h15. Le Club de Bruges, qui possède 14 points d’avance sur ses premiers poursuivants l’Antwerp et Genk, a en principe un déplacement à sa portée à Waasland-Beveren, la lanterne rouge, à partir de 18h30. A la même heure, Malines se rend au Cercle qui compte sur son nouveau coach Yves Vanderhaeghe pour quitter la zone de relégation. En soirée, le Standard, 4e, après sa qualification en Coupe va vouloir se relancer en championnat et ainsi oublier sa défaite de dimanche contre le Club de Bruges. La venue à 20h45 de Oud Heverlee Louvain, 9e, lui en offre l’occasion.

Dimanche, Anvers va vivre son derby. Le Beerschot, 7e, accueille à 13h30 l’Antwerp, 2e. Charleroi, 6e, qui a retrouvé le chemin du succès voudra confirmer lors de la venue à 16h00 de Zulte Waregem qui, bien que 10e, conserve encore des chances de disputer les play-off 1 et voudra faire oublier sa déconvenue en Coupe jeudi à l’Olympic… de Charleroi. A 18h15, John van den Brom retrouve Anderlecht, 5e, à la Luminus Arena mais cette fois à la tête de Genk, 3e. Les joueurs de Vincent Kompany n’ont ramené que 11 points de leurs douze premiers déplacements, le plus faible bilan de la Jupiler Pro League. Ils restent sur trois partages, dont deux à domicile, et seul but inscrit. La victoire en Coupe au FC Liège (0-2) a peut-être provoqué un déclic. En soirée (20h45), le duel entre La Gantoise et Eupen, les 12e et 13e classés, concluera cette 24e journée.