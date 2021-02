Coronavirus: la théorie d’une fuite d’un labo chinois jugée peu crédible par l’OMS

Peter Ben Embarek fait partie de la dizaine de chercheurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) arrivés le mois dernier en Chine pour enquêter sur l’apparition du Covid-19. L’équipe s’est rendue mercredi à l’Institut de virologie de Wuhan – dans le centre de la Chine –, accusé, notamment par l’ancien président américain Donald Trump, d’avoir laissé s’échapper le virus d’un de ses laboratoires, accidentellement ou non.

Il s’agit jusqu’à présent du site le plus controversé visité par la délégation. « Si nous commençons à suivre et à chasser les fantômes ici et là, nous n’irons jamais nulle part », a estimé M. Ben Embarek joint au téléphone de Pékin. Toutefois, la visite de l’Institut a été « une étape importante [pour] comprendre d’où viennent ces histoires », selon ce spécialiste de la sécurité alimentaire, en poste à Pékin pour l’OMS au début des années 2010.