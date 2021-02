Le beau geste du président brugeois: il félicite ces amateurs dans leur vestiaire après le match de Coupe (vidéo)

Après ce match, synonyme d’affiche entre le FCB et l’Antwerp mercredi prochain en 8es de finale de la Coupe de Belgique, Bart Verhaeghe, le président des Gazelles, a tenu à féliciter les joueurs de Brakel. Ainsi, il a pris la parole dans le vestiaire adverse. Un événement qui risque de marquer à vie ces joueurs !

Voici ce qu’il a dit : « Vous n’êtes pas autorisés à disputer des matches (NDLR le foot amateur est à l’arrêt à cause du coronavirus), mais vous venez ici, en Coupe, pour jouer au football de belle manière. Cela mérite un profond respect. Vous l’avez de ma part et de tout le Club. Vous avez joué de manière fantastique. Profitez-en et espérons tout le meilleur pour vous. Ce sera pour la saison prochaine, je le crains, mais vous vivrez alors une très belle saison. Parce que vous savez jouer au foot, ça s’est vu. Chapeau ».