Coronavirus: la Croix-Rouge alarmée par le manque d’accès aux vaccins des pays pauvres

La Croix-Rouge, alarmée par le manque d’accès des pays pauvres aux vaccins anti-Covid, a lancé jeudi un plan de 100 millions de francs suisses (92,5 millions d’euros) pour aider à immuniser 500 millions de personnes parmi les plus vulnérables.

Selon une analyse de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), près de 70 % des doses de vaccin administrées jusqu’à présent l’ont été dans les 50 pays les plus riches tandis que 0,1 % ont été injectées dans les 50 pays les plus pauvres. « C’est alarmant parce que c’est injuste, et parce que cela pourrait prolonger, voire aggraver, cette terrible pandémie », a commenté le secrétaire général de la FICR, Jagan Chapagain, en conférence de presse. « Sans une distribution équitable, même ceux qui sont vaccinés ne seront pas en sécurité », a-t-il ajouté.