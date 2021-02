Plan de réorganisation et de transformation à la Maison Delvaux, 26 emplois menacés (2)

Si les sacs sont imaginés, conceptualisés et créés à Bruxelles, dont le site assure aussi le contrôle qualité des matières premières et produits finis, "en termes de production, une grande partie des produits Delvaux sont aujourd'hui fabriqués sur les sites" français "d'Avoudrey et de Bourg-Argental". Une organisation complexe, faite de va-et-vients longs de 600 kilomètres que l'entreprise souhaite simplifier. Le plan de transformation envisage ainsi de rapprocher les activités de contrôle de qualité et de distribution des sites de production français. Au détriment du site bruxellois donc, qui continuera toutefois à rassembler les fonctions administratives globales, le management et tout le processus de création.