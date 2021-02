Les Belgian Cats dominent la Finlande et restent invaincues en qualifications pour l’EuroBasket 2021

Une dernière victoire samedi face au Portugal, qui s’annonce plus accrocheur mais qui leur est lui aussi intrinsèquement inférieur, et les Cats rallieront l’Euro, en juin, avec un bulletin parfait de 6 succès, l’objectif poursuivi dans la bulle de Porto où elles en concluent les qualifications. En attendant, la première place du groupe leur est définitivement acquise, grâce à la correction infligée à une équipe de Finlande qui n’aura fait illusion qu’une mi-temps : 39-32. Le temps que les Belges retrouvent le niveau de la 6e nation mondiale. Car jusque-là, l’absence de Julie Allemand, première garante de leur animation, s’était d’autant fait ressentir que sa suppléante, Marjorie Carpréaux, avait bâclé l’entame du match. Pas de fluidité, trop de pertes de balles, une agressivité en berne des deux côtés et une kyrielle de paniers faciles manqués… Malgré la bonne entrée de Julie Vanloo à la distribution ou l’abattage d’Emma Meesseman, fidèle à son statut de star sans y paraître (18 points ; 10 rebonds ; 2 assists) pour son retour dans la sélection, l’équipe nationale avait invité les jeunes Scandinaves à allumer à distance, leur seule véritable arme.

Mais le discours du coach Mestdagh à la pause a fait mouche. Dès la reprise, les deux classes d’écart attendues se sont confirmées et le marquoir a explosé : 54-39, 67-45 à la demi-heure et donc 35 unités au final ! Carpréaux s’était rattrapée en insufflant rythme et circulation. Et le jeu de passes si caractéristiques des Cats rayonnait d’autant qu’il se nourrissait d’une toute autre intensité défensive. Asphyxiée, la Finlande s’écroulait et les Belges, privées de deux intérieures, Serena-Lynn Geldof (qui sera autorisée à jouer samedi après un souci administratif lié au Covid) et Kyara Linskens (blessée), en ont profité pour confirmer que les jumelles Massey renforcent la profondeur du banc et offrir à Ann Wauters, en manque de sensations puisqu’elle ne joue plus en club, 20 minutes de jeu précieuses pour évaluer son état de forme.