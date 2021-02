TC Nivelles - Six ans de prison ferme pour avoir abusé de deux fillettes à Waterloo

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant de Waterloo, né en 1974, à six ans de prison ferme et l'a privé de ses droits civils et politiques durant dix ans. L'homme était poursuivi pour avoir violé sa belle-fille alors que celle-ci avait une dizaine d'années, et lui avoir imposé des attouchements à de multiples reprises. Il a fait de même avec la cousine de la jeune victime, qui venait régulièrement loger chez lui. La condamnation est conforme aux réquisitions du ministère public, alors que le prévenu criait au complot contre lui de la part des deux jeunes filles.

Par Belga