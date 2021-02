Horeca, coiffeurs, salles de sport: la Wallonie débloque 200 millions

Le gouvernement wallon a décidé d’ouvrir un peu plus le robinet des aides aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. Il y en a cette fois pour 200 millions à peu près, certaines décisions devant encore être affinées. Selon le ministre de l’Economie, Willy Borsus (MR), la Wallonie a ainsi déboursé 1,2 milliard au profit des entreprises depuis le début de la crise, sous forme d’aides directes, d’interventions de ses bras financiers ou de garanties. Lire aussi Les ASBL sportives tirent la sonnette d’alarme Cette fois, 144 millions seront libérés pour soutenir les secteurs qui ont été contraints à la fermeture par les décisions des différents Comités de concertation de l’automne : horeca, coiffeurs, salles de sport, discothèques, zoos, forains, soins de beauté…

L’aide sera cette fois calculée en fonction du nombre de personnes employées. Elle pourra aller de 3.250 à 12.000 euros pour les cafés et restaurants, par exemple, qui emploient dix personnes et plus. Un budget de 14,6 millions est par ailleurs réservé au secteur hôtelier, à raison d’un forfait de 1.000 euros par chambre. On dénombre 450 hôtels et 15.000 chambres en Wallonie.

Des aides spécifiques, sous forme d’un fonds dont le montant reste à préciser, iront encore aux entreprises sous-traitantes privées de marchés (on songe aux brasseurs, blanchisseries et prestataires pour l’événementiel) et à des secteurs spécifiques, comme les agences de voyages et les loueurs de tenues folkloriques pour le carnaval ou les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse.