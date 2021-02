Alexei Navalny proposé pour le prix Nobel de la Paix 2021

L’ancien président polonais et prix Nobel de la Paix Lech Walesa a proposé le dissident russe Alexei Navalny pour le Nobel 2021, rapporte jeudi le quotidien polonais Gazeta Wyborcza. Ffigure emblématique de la lutte pour la liberté à l’époque du communisme, Lech Walesa a loué le courage de l’opposant russe emprisonné à son retour en Russie.

Dans sa lettre au comité Nobel norvégien, Lech Walesa a souligné « les efforts de Navalny pour mettre au jour la corruption, défendre le pluralisme politique et s’opposer au régime russe de plus en plus autoritaire ». « Il s’oppose au totalitarisme au nom d’idéaux démocratiques, pour la défense des droits humains, des libertés et de l’État de droit, comme j’ai combattu le régime communiste en Pologne il y a plusieurs décennies de cela. »