Le Danemark veut construire une "île énergétique" en mer du Nord

A environ 80 kilomètres des côtes danoises, en mer du Nord, une "île énergétique" va voir le jour. C'est la première fois qu'une île artificielle est construite pour le stockage d'énergie éolienne offshore. La construction et les droits de propriété de ce projet gigantesque devraient coûter plus de 28 milliards d'euros et rassemblent désormais une large majorité politique, s'est félicité jeudi le ministère danois du Climat et de l'Énergie, soulignant que le pays devenait ainsi "plus riche d'une île".

Par Belga