Vaccinations: l’UE devrait affronter de nouveaux «obstacles», annonce Ursula von der Leyen

« En regardant dans le rétroviseur, nous aurions dû plus penser à la production de masse et aux défis qu’elle pose (…) Nous aurions dû mettre en garde, en expliquant qu’au début, le processus ne serait pas fluide, qu’il y aurait des hauts et des bas », a observé Mme von der Leyen, interrogée sur les promesses non tenues du 1er trimestre.

La présidente de la Commission européenne a cependant encore une fois défendu farouchement le temps pris par Bruxelles pour négocier et autoriser les vaccins développés contre le Covid.

« Seul, un pays peut être un hors-bord, tandis que l’UE ressemble plus à un navire. Avant de conclure un contrat (…) les 27 États membres avaient cinq jours entiers pour dire s’ils étaient d’accord ou pas. Cela retarde naturellement le processus », a-t-elle expliqué.

Elle a enfin écarté toute comparaison avec le Royaume-Uni et Israël, deux Etats où les campagnes de vaccination avancent à marche forcée en flagrant contraste avec les retards dans l’UE.

« Le Royaume-Uni a choisi la voie des autorisations de mise sur le marché d’urgence, nous en avons choisi une autre » pour permettre un « contrôle » approfondi par le régulateur européen des vaccins utilisés, a observé Ursula von der Leyen.

Quant à Israël, c’est « un pays très numérisé », et les « données personnelles de santé y sont données aux entreprises. Ce n’est pas quelque chose que nous voudrions faire dans l’UE », a-t-elle ajouté.