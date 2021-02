Pierre-Yves Jeholet sur la réouverture des métiers de contact: «Les feux sont au vert»

Demain, c’est clair que nous aurons les métiers de contact sur la table du Codeco (Comité de concertation, NDLR) et les feux sont verts. Je pense qu’il est temps, il est temps d’être un peu plus optimiste. On le sent, nos concitoyens ont besoin de perspectives. Il faut commencer à assouplir les mesures », a annoncé Pierre-Yves Jeholet (MR) sur le plateau de Jeudi en Prime de la RTBF.

« On n’est plus dans une gestion de crise, mais dans une gestion de risque maintenant, pointe Jeholet. Ce sont toujours les scénarios les plus catastrophiques qu’on entend, à un moment donné il faut se dire « on peut donner des perspectives aux citoyens ». Le risque ici, c’est qu’il n’y ait plus aucune adhésion de la population. Le risque zéro n’existe pas, on doit apprendre à vivre avec le virus pendant de long mois. »

>> Comité de concertation : métiers de contact, on ouvre un peu, on reste prudents