Roberto Martinez évoque la nouvelle blessure d’Eden Hazard: «Il faut arrêter d’être extrêmement négatif»

Eden Hazard refait un tour par l’infirmerie suite à sa blessure musculaire encourue à l’entraînement du Real Madrid mercredi. Un nouveau coup dur pour le Belge, mais aussi pour les Diables rouges qui voient un énième joueur sur la touche en raison d’un pépin physique. Roberto Martinez, sélectionneur de l’équipe nationale, a commenté cette situation auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws.

« Eden Hazard a énormément de malchance », a réagi le technicien catalan, qui se refuse malgré tout à être pessimiste. « Il faut arrêter d’être extrêmement négatif. J’ai bon espoir qu’Hazard sera en parfaite forme quand il reviendra de blessure. »

Martinez a également évoqué Axel Witsel qui est actuellement en pleine revalidation après sa rupture du tendon d’Achille. « Il va bien en ce moment, il a un bon état d’esprit. Jusqu’à présent, sa revalidation est un succès. Dendoncker est-il la meilleure option pour le remplacer ? On est qu’en février, il est encore trop tôt pour parler d’un joueur à remplacer ou sur la façon dont nous jouerons. On a déjà joué et gagné sans Axel. Mais il est vrai que ce sera un challenge, car il faudra évoluer et développer un autre jeu. »