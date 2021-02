Terrible scène au Portugal: un joueur de Porto évacué en ambulance après un horrible choc à la tête (photos et vidéo)

C’est une image que l’on déteste voir sur un terrain de football : un joueur immobile au sol et une ambulance sur la pelouse. C’est pourtant ce qu’il s’est passé ce jeudi lors du match opposant Porto à Belenenses au Portgual.

Aux alentours de la 85e minute de jeu, Nanu, joueur de Porto, est percuté de plein fouet par le gardien adverse. Un choc d’une extrême violence qui envoie le joueur de 26 ans au sol, immobile. Alors que le défenseur ne bougeait plus depuis plus d’une dizaine de minutes, l’ambulance a pu finalement l’évacuer pour l’amener à l’hôpital le plus proche. Pendant ces très longues minutes, ses équipiers ont regardé la scène, en état de choc et en pleurs.

À l’issue de la rencontre, son coéquipier Pepe a donné des nouvelles rassurantes. « Les médecins nous ont dit qu'il va bien et qu'il est conscient », a commenté le Portugais.