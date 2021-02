Tony Trabert, cinq titres du Grand Chelem, est décédé à l’âge de 90 ans

L’Américain Tony Trabert, star du tennis des années ’50, est décédé mercredi à l’âge de 90 ans. L’USTA, fédération américaine de tennis, l’a annoncé jeudi. Le natif de Cincinnati a remporté dix levées du Grand Chelem, cinq en simple et autant en double, ainsi que la Coupe Davis 1954.

Membre du Hall of Fame du tennis, Trabert a remporté en simple l’US Open à deux reprises (1953 et 1955), comme les Internationaux de France (1954 et 1955). Lors d’une saison 1955 fantastique, avec un bilan de 104 victoires pour 5 défaites seulement, et toujours considéré comme un des exercices les aboutis de l’histoire, il a également triomphé à Wimbledon. Il est aussi un des sept joueurs à avoir remporté trois levées du Grand Chelem en l’espace d’une saison.

Trabert, président du Hall of Fame de 2001 à 2011, a également dirigé l’équipe américaine de Coupe Davis entre 1976 et 1980, il a guidé John McEnroe vers deux sacres (1978, 1979).