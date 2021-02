Coronavirus - Le Covid-19 influence nos préférences en matière de rémunération (SD Worx)

L'importance de la santé s'introduit d'ailleurs dans notre rémunération en 2020. Du moins si le travailleur peut choisir via un plan de rémunération flexible, selon SD Worx. Dans le top 10 des avantages les plus populaires, l'assurance hospitalisation pour les membres de la famille fait le plus grand pas en avant, suivie par le vélo en leasing et les indemnités vélo (+80,6%) et les assurances santé complémentaires (+37,72%). Les jours de congé supplémentaires sont moins prisés (-27,41%).

SD Worx constate donc une augmentation marquée de l'assurance hospitalisation pour les membres de la famille: près d'un quart (24%) des travailleurs (qui ont fait un choix en 2020) optent pour cette assurance supplémentaire, soit deux fois plus qu'en 2019. La popularité des assurances santé complémentaires (soins dentaires, soins oculaires, soins ambulatoires, police d'attente) passe également de 11% à 15%. Quatre travailleurs sur dix optent à présent pour des avantages pour la santé via l'employeur en 2020 (22% en 2019). Le thème de la santé arrive ainsi en tête du classement, au même niveau que l'épargne-pension et presque au niveau des jours de congé supplémentaires.

Chaque année, le nombre d'employeurs qui introduisent une rémunération flexible augmente, note SD Worx. En deux ans, le succès de cette formule budgétairement neutre a doublé et a augmenté de 13% en 2020.