Pénalisé par la Covid-19, Carlsberg enregistre un recul de son bénéfice net en 2020

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net du groupe s'est élevé à 6 milliards de couronnes (818 millions d'euros) contre 6,6 milliards un an auparavant.

"La bière est le plus souvent consommée dans un cadre social, et nos marchés ont été affectés par des restrictions et des confinements qui ont empêché les consommateurs de s'engager dans des activités sociales", a relevé Carlsberg, numéro 4 mondial du secteur, dans son rapport annuel.