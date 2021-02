Roberto Martinez confirme son intérêt pour Pascal Struijk: «Il peut faire partie du futur des Diables rouges»

Également utilisé dans la ligne médiane par Marcelo Bielsa, il a manifestement séduit Roberto Martinez. « Je l’ai vu en action avec Leeds lors d’un match contre Derby County et j’ai été immédiatement et agréablement surpris. Il avait joué en tant que milieu de terrain ce jour-là », a expliqué le sélectionneur lors d’une interview avec Het Laatste Nieuws lors de laquelle il a également parlé de la situation d’Eden Hazard.

« Depuis lors on a commencé à le suivre car il a un profil intéressant », a poursuivi Martinez à propos du gaucher Struijk. « On a discuté une fois mais c’est tout. C’est un des joueurs que j’ai suivi de très près lors des 10 derniers mois car il peut faire partie de notre futur. Vous savez, Vertonghen et Vermaelen ne seront pas éternellement présents et la question de leur succession est encore ouverte. »