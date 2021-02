Coupe de Belgique : la rencontre Eupen - Olympic diffusée ?

Eupen-Olympic se jouera finalement au Kehrweg et non à La Neuville comme prévu, parce que l’on annonce des conditions polaires au moment du coup d’envoi (mercredi à 17h) et que la pelouse des Pandas est chauffée, contrairement à celle des Dogues.

Une énorme déception pour le Petit Poucet de l’épreuve, qui évolue en Nationale 1, et qui n’avait plus atteint ce stade de l’épreuve depuis 2005 (défaite 4-0 au FC Bruges après avoir éliminé le Cercle au tour précédent). Mais le règlement (article B7.55) prévoit bien ce cas de figure climatique.

Une bonne nouvelle, peut-être, pour les fans eupenois et carolos : les deux chaînes locales concernées (Télésambre et Vedia) discutent d’une possible coproduction pour retransmettre le match. Ils affineront ce vendredi les discussions entre eux, ainsi qu’avec les deux clubs, plus Eleven et RTL, pour tenter d’arriver à un accord. La volonté de diffuser la rencontre est manifeste. Sans garantie à ce jour.