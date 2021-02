Dans LéNA cette semaine: dans la tête des QAnon déçus

Certains attendaient le 20 janvier dernier avec une excitation palpable : le jour de l’investiture de Joe Biden à la présidence américaine, selon les partisans de la théorie conspirationniste QAnon, Donald Trump devait régler ses comptes avec les Démocrates, dont QAnon imagine qu’ils œuvrent pour un complot de pédophiles satanistes enfermant des enfants dans des pizzerias. La cérémonie d’investiture s’est déroulée calmement. Et rien de tout cela n’est arrivé. Le monde des QAnon s’est-il effondré ? Face à une telle frustration, les psychologues connaissent bien les techniques adoptées par le cerveau humain. La dissonance cognitive est un état inconfortable de tension psychique qui apparaît lorsque coexistent chez une même personne deux éléments cognitifs contradictoires, par exemple croyances et comportement. Cette dissonance peut être réduite de plusieurs manières : en essayant d’oublier la contradiction, en changeant d’avis ou en cherchant de nouvelles informations propres à supprimer la contradiction. Il n’est donc pas rare que les personnes souffrant de dissonance s’écartent davantage de la réalité et se confortent dans leur croyance. La théorie conspirationniste QAnon a encore de beaux jours devant elle.

