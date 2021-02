Un contre-la-montre pour lancer le Giro: plusieurs obstacles entre Evenepoel et le rêve d’un maillot rose immédiat

Les contours de l’édition 2021 du Tour d’Italie se précisent de jour en jour. Jeudi, les organisateurs ont dévoilé le parcours des trois premières étapes de la 104e édition et vont bientôt dévoiler la suite du programme. Des arrivées au sommet au Blockhaus, au Zoncolan et aux Tre Cime di Lavaredo sont évoquées et pourraient bientôt être confirmées.

Annoncé déjà sur le Giro 2020 et désormais sur le Giro 2021, Remco Evenepoel espère tirer profit de ce départ contre-la-montre pour prendre déjà une petite avance sur ses adversaires à la victoire finale (Nibali, Pinot, Landa) auxquels s’est ajouté Egan Bernal.