Séoul va construire le plus grand parc éolien offshore au monde

En plus de l'objectif de neutralité carbone, le président de centre-gauche Moon Jae-in compte sortir progressivement du nucléaire, ce qui ne laisse d'autre choix que de miser massivement sur l'éolien, l'hydroélectrique et le solaire.

Il sera sept fois plus grand que le plus grand champ éolien offshore actuel, selon M. Moon, et générera une énergie comparable à six centrales nucléaires.