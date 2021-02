WTA Gippsland Trophy : Elise Mertens sort la 5e mondiale et rejoint les demies

Milan, le 4 février 2001 : c’est là que tout a commencé pour Roger Federer. Le Suisse, petite queue de cheval, collier à perles et visage encore joufflu, n’a pas encore 20 ans. Il enlève, sur la « carpette italienne », le tout premier titre d’une carrière qui allait dépasser tous les entendements et qui n’est pas encore terminée, 20 ans plus tard. 6-4, 6-7, 6-4 contre le Français Julien Boutter : voici comment est née la légende…