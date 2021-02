Menacé de forfait, Leipzig n’a pris «aucune décision» concernant une délocalisation du match contre Liverpool

«Il n’y a de facto aucune avancée qui puisse justifier une annonce à l’heure actuelle», a précisé un peu plus tard lors d’une conférence de presse l’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann.

« Tout est encore possible mais aucune décision n’a encore été prise. Nous devons encore vérifier certains points», a affirmé à l’AFP un porte-parole du club saxon vendredi.

«Je pars du principe que le match ne sera pas annulé. Dans tous les cas, nous allons nous préparer au mieux et tenter de faire un bon match contre Liverpool», a-t-il ajouté.

Depuis la semaine dernière, l’Allemagne a interdit aux compagnies aériennes de transporter vers le territoire allemand des personnes en provenance de zones touchées par des mutations du coronavirus, à l’exception des citoyens allemands ou des personnes résidant en Allemagne.

Cette règlementation court officiellement jusqu’au 17 février au moins et concerne au premier chef la Grande-Bretagne où un variant du coronavirus, estimé beaucoup plus contagieux, est très répandu.

Pour éviter d’avoir à perdre par forfait (3-0) la rencontre, Leipzig a désormais deux solutions: jouer le match sur terrain neutre, donc hors de l’Allemagne, ou intervertir les matches aller et retour.

Selon plusieurs médias, parmi les pistes étudiées pour jouer sur terrain neutre figure la délocalisation de la rencontre, à Budapest par exemple.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole de la fédération hongroise de football a indiqué que le pays «pourrait accepter» cette demande mais aucune requête en ce sens ne lui est encore parvenue.

Le club de Salzbourg, en Autriche, qui appartient comme le RB Leipzig à la galaxie RedBull, pourrait être une solution. Mais le club autrichien est lui-même en course en Ligue Europa, et doit jouer à domicile le 18 février contre les Espagnols de Villarreal, rendant difficile les préparatifs pour cette rencontre si le stade devait accueillir deux jours plus tôt Leipzig-Liverpool.