Le Comité de concertation est en cours: voici les mesures sur la table

Comme convenu le 22 janvier dernier, le comité de concertation se penchera vendredi sur la situation des professions de contact non-médicales. Une réouverture au plus tôt le samedi 13 février est évoquée, à condition que la situation épidémiologique continue d’évoluer positivement. La réouverture des centres de vacances, des campings et des zoos sera aussi sur la table, à une semaine du début des vacances de carnaval.

Devant cette situation stable, voire légèrement favorable malgré le développement de quelques clusters et du variant britannique plus contagieux, un consensus s’est dégagé ces derniers jours en faveur d’une réouverture des professions de contact.

Jeudi à la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé les intentions développées dans le courant de la semaine. « Nous allons axer notre réflexion sur deux aspects, le comment et le pourquoi », a-t-il développé. « Sur le comment, la sécurité aura la plus grande priorité. Les experts ont ainsi développé des protocoles qui vont plus loin pour ce qui avait été édicté après la première vague » de la pandémie. Sur le pourquoi, M. De Croo a indiqué que l’intention restait de maintenir les écoles et les entreprises ouvertes. « Si demain nous décidons que les métiers de contact non-médicaux peuvent rouvrir, il ne faudra pas y voir l’annonce de toute une série d’assouplissements. La situation épidémiologique ne le permet tout simplement pas. Il y a encore de grands éléments d’incertitude. Si vous voulez ouvrir certaines perspectives, il faut prendre en compte les chiffres de contaminations et voir comment évolue la campagne de vaccination, elle aussi liée à un facteur d’incertitude important. »

Campings et zoos

Outre les métiers de contact, les exploitants des centres de vacances, des campings et des zoos peuvent également s’attendre à de bonnes nouvelles. Le Conseil d’État a en effet donné raison à Recread, qui représente des exploitants de campings et parcs de vacances au nord du pays, dans un arrêt rendu mardi. La fédération avait introduit un recours fin janvier afin d’obtenir les mêmes conditions que les hôtels, bed & breakfast et maisons et appartements de vacances non collectifs à la Côte, qui ont pu, eux, rester ouverts. Le Conseil d’État « constate qu’à première vue, la ministre (de l’Intérieur) ne donne pas de justification adéquate » pour cette discrimination. Le comité de concertation se penchera dès lors sur les mesures à prendre afin de se conformer à cet arrêt du Conseil d’État.

Pour les autres secteurs, comme l’horeca et l’événementiel, la prolongation de la fermeture se profile, l’objectif affiché par les autorités – atteindre un nombre d’infections inférieur à 800 par jour pendant un certain temps – n’étant pas rencontré.

Le comité de concertation devrait enfin évoquer la problématique de la vaccination. Aucune décision n’est toutefois attendue, une conférence interministérielle santé est convoquée à cet effet samedi.