Karim Belhocine: «C’est important de rester dans une spirale positive»

Le Sporting de Charleroi a mis fin à sa série difficile depuis dix jours et le partage obtenu contre OHL. Victorieux à Courtrai puis en Coupe contre Westerlo, les Zèbres vont tenter de poursuivre leur route vers le Top 4 lors de la réception de Zulte Waregem ce dimanche. Compte tenu des affiches du week-end avec pas mal de rencontres entre concurrents directs du Sporting, le matricule 22 peut même réaliser une belle opération ce week-end. « L’important, c’est d’essayer de remporter ce mach et de rester dans une spirale positive. Par contre, je ne m’occupe pas des éventuels coups à jouer. Y penser n’est pas la bonne manière de fonctionner. On se doit de prendre match après match et on verra ensuite », expliquait l’entraîneur carolo ce vendredi.

Battu en Coupe de Belgique chez le voisin olympien, Zulte Waregem aura probablement à coeur de se racheter. « La Coupe, c’est du passé. Zulte fait de bonnes choses en championnat. On devra prendre ce match avec beaucoup de concentration et d’envie. On doit essayer de continuer notre route face à une équipe solide. On devra être présent dans les duels et l’intensité pour obtenir un résultat positif. »

Pour cette rencontre, Karim Belhocine sera toujours privé des absents de longue date, mais pourra normalement compter sur le retour de Ryota Morioka, ménagé en Coupe mercredi, mais qui s’est entraîné ces jeudi et vendredi.