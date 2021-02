Vincent Kompany (Anderlecht) évoque la retraite de Silvio Proto: «Nous avons été champions ensemble, c’est un super gars»

« En principe, tout le monde sera de retour », a indiqué l’entraîneur anderlechtois, qui compte donc sur Trebel, Diaby ou encore Cullen. Seuls Hendrik Van Crombrugge, Yari Verschaeren et Elias Cobbaut ne sont pas encore prêts.

Genk, ce sera le premier match d’une « nouvelle compétition de neuf rencontres » sur la route du Top 4, comme l’avait annoncé Kompany. « Nous sommes préparés pour ce déplacement difficile. Nous serons comme d’habitude : remontés à bloc et motivés. Nous avons envie de nous mesurer à une équipe avec autant de qualités que Genk. Ses succès ne m’étonnent pas. »

Les Mauves seront-ils plus à l’aise, face à une équipe jouant le jeu ? « Difficile à dire si cet adversaire nous conviendra mieux que ceux des dernières semaines, a souligné Vincent Kompany. De toute façon, que ce soit contre un bloc bas ou une équipe jouant le jeu, nous devrons surtout faire preuve de plus d’efficacité que ces dernières semaines. » De plus d’efficacité, mais aussi de fraîcheur physique en dépit des matches qui s’enchaînent en ce moment… « Beaucoup de joueurs, comme Larsen ou Ashimeru sont en phase d’intégration et ont donc pu profiter de la rencontre de mercredi à Liège. C’est positif. Pour le reste, mon jeune groupe a les jambes pour supporter plusieurs matches par semaine. »