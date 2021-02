Zinho Vanheusden prépare son retour: «Je pense d’abord à mon genou et à redevenir fit avant de penser à l’Euro» (vidéo)

« J’ai 21 ans, j’ai déjà perdu 18 mois (NDLR : à cause de ses deux précédentes blessures). Mais c’est comme ça et je ne peux rien y faire. Ça ne me décourage pas. J’aime le foot et je veux aller le plus haut possible. Je ne suis pas inquiet. Je vais avoir deux genoux forts et je serai prêt pour ce qui arrive ».

« L’Euro ? Je n’y pense pas. Je pense à mon genou et à revenir fit à 100 % et à ne plus avoir mal. On verra ce que le terrain dit parce que c’est là que se trouve la vérité. Je ne peux pas encore dire maintenant si je serai fit à temps. Quand je me suis blessé, j’avais joué 17 matches en 2 mois et demi. Je ne dis pas que c’est à cause de ça que je me suis blessé mais je sais que la fatigue joue toujours un très gros rôle », a expliqué Vanheusden qui garde aussi un retour à l’Inter de Milan dans un coin de sa tête.

« L’objectif d’y retourner. C’est un très grand club. Un club qui m’a fait grandir entre 15 et 18 ans. J’ai vécu beaucoup là-bas. J’ai appris beaucoup en tant que défenseur. Donc oui, bien sûr, ça reste un rêve d’y retourner ».