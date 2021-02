Comité de concertation: les coiffeurs ouverts le 13 février, les autres métiers de contact attendront le 1er mars

On commence par un tableau général de situation sanitaire : le taux de positivité global (PR) reste stable ; le taux de reproduction (Rt) basé sur le nombre de nouvelles infections est de 1,031, ce qui représente une hausse par rapport au Comité du 22 janvier (0,974), notamment vu le nombre croissant de tests, et la proportion plus élevée d’infections chez les jeunes ; le nombre moyen d’hospitalisations par jour baisse (de 125,4 à 121). 306 lits en soins intensifs sont occupés, ce qui représente une baisse par rapport à la semaine précédente (323) ; le taux de reproduction (Rt) basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations est de 1,008, ce qui représente une baisse par rapport au Comité du 8 janvier (1,044) ; le nombre moyen de décès par jour a diminué de 51,4 à 40,7.

Soins du corps

Dès lors ? Le Codeco s’avance : « Nous sommes conscients que les soins du corps contribuent de manière indéniable à améliorer le bien-être mental des citoyens ». Et appelle, en conséquence, à « une ouverture progressive ». A savoir : « Les salons de coiffure peuvent rouvrir le 13 février dans le strict respect des protocoles (…) Les autres professions de contact non médicales (plus précisément les instituts de beauté, y compris les bancs solaires non automatisés), les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing seront autorisés à rouvrir le 1er mars ».

Plusieurs personnes à la fois

Le Codeco précise les conditions dans lesquelles les coiffeurs, dans un premier temps, pourront opérer : « Aucune limite de temps ne doit être prévue pour la durée de traitement ; les traitements de plusieurs personnes à la fois (par exemple en duo) par un même employé sont permis, pour autant que la superficie de la salle le permette et moyennant le respect des règles sanitaires en vigueur. »

En outre, « les professionnels des professions de contact non médicales doivent porter des masques chirurgicaux agréés au plan européen. Les masques doivent être portés correctement et remplacés lorsqu’ils sont visiblement souillés, endommagés ou mouillés. En tout état de cause, ils doivent être remplacés après 4 heures d’utilisation intensive (par exemple, si on a beaucoup parlé) ou au plus tard après 8 heures. »

Quant aux prestations de services à domicile, elles « restent interdites pour les professions de contact non médicales ».

Par ailleurs, le Codeco donne son feu vert aux agences immobilières afin que leurs agents puissent organiser des visites, à partir du 13 février.

Egalement : « Les parcs zoologiques peuvent rouvrir à partir du 13 février selon les mêmes conditions que les parcs naturels ».

Avant cela, « les maisons de vacances dans les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings peuvent rouvrir à partir du 8 février selon les conditions des autres types d’hébergement, c’est-à-dire à l’exclusion de leur restaurant, de leurs débits de boissons et de leurs autres facilités communes, et avec strict respect des protocoles. »

Lire aussi Vaccins: voici les groupes à risque prioritaires selon le Conseil supérieur de la Santé

Testing à partir de 6 ans

Soulignant l’importance des opérations de testing, qui doivent s’intensifier (il faut « doter les aéroports, les ports maritimes, les gares ferroviaires et les gares routières des moyens nécessaires pour le testing et d’assurer l’enregistrement numérique des tests réalisés sur place »), le codeco précise « que l’obligation de test pour les voyageurs en provenance d’une zone rouge, actuellement à partir de 12 ans, est étendue à tous les enfants âgés de 6 ans et plus. Cela s’applique à la fois au test négatif avant l’entrée sur le territoire pour les non-résidents et au(x) test(s) après l’arrivée pour les résidents et non-résidents. »

Pour le reste, le comité de concertation « confirme que la réduction progressive des limitations actuelles relatives aux contacts sociaux, ainsi que par rapport à la poursuite de l’ouverture de l’activité économique, sportive, culturelle, événementielle et de jeunesse sera adaptée en fonction de l’évolution épidémiologique et du progrès des vaccinations ».

>> Coronavirus : « Le Soir » répond à vos questions sur la vaccination