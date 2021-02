Comité de concertation: les modalités de réouverture des salons de coiffure

Les salons de coiffure peuvent rouvrir le 13 février dans le strict respect des protocoles, annonce le Comité de concertation. Les autres professions de contact non médicales (plus précisément les instituts de beauté, y compris les bancs solaires non automatisés), les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing seront autorisés à rouvrir le 1er mars .

Le Comité de concertation estime que « les soins du corps contribuent de manière indéniable à améliorer le bien-être mental des citoyens ». « Ils sont un facteur important, le fait de nous sentir mieux nous aide face à une situation difficile », a précisé Axelancer de Croo lors de la conférence de presse.