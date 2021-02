Comité de concertation: les campings et centres de vacances ouverts dès le 8 février

Les maisons de vacances dans les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings peuvent rouvrir à partir du 8 février selon les conditions des autres types d’hébergement, c’est-à-dire à l’exclusion de leur restaurant, de leurs débits de boissons et de leurs autres facilités communes, et avec strict respect des protocoles.

Telle est l’une des décisions prises par le Comité de concertation, qui rassemblait par vidéoconférence les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées.