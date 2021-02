Ligue des champions: Mönchengladbach envisage d’accueillir Manchester City au Danemark

« Nous cherchons un lieu d’accueil. Nous avons fait une demande au FC Midtjylland (Danemark), mais aussi à d’autres clubs », a déclaré vendredi le directeur sportif du Borussia Max Eberl, « maintenant il faut voir quel sera le lieu le plus approprié et ce que ça signifiera financièrement, mais nous sommes responsables de la tenue du match ».

Une permutation des matches aller et retour avec City n’est pas non plus exclu, a affirmé M. Eberl, le match retour étant prévu le 16 mars.