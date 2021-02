Coronavirus: le prochain Comité de concertation prévu le 26 février

Le comité de concertation a décidé vendredi de prolonger jusqu’au 1er avril prochain les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus décrétées le 28 octobre dernier. Des modifications ne sont toutefois pas exclues dans l’intervalle. Ces mesures sont contenues dans un arrêté ministériel qui interdit les voyages non essentiels dans le cadre de mesures d’urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19.

Le ministre (MR) des Indépendants et Classes moyennes a commenté l’accord intervenu sur les métiers de contact, et renvoie au Comité de concertation du 26 février pour ce qui concerne le sort de l’horeca, l’événementiel, la culture.

Cette prolongation était nécessaire pour donner une base juridique aux mesures, a-t-on expliqué à l’issue du comité de concertation réunissant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées.

David Clarinval s’est expliqué au Soir sur la reprise de l’Horeca, de la culture et de l’événementiel. « J’ai rencontré les représentants du secteur horeca à plusieurs reprises ces dernières semaines. On ne les oublie pas. Je leur dis ceci : les mesures prises aujourd’hui sont un bon signe pour eux aussi ; cela veut dire que, si les données épidémiologiques évoluent comme c’est le cas actuellement, et si la vaccination progresse, comme c’est prévu, nous pourrons donner des perspectives. C’est une tendance favorable. Sachez que nous avons commandé une nouvelle étude approfondie au Gems, le groupe d’experts, à propos précisément de l’horeca, la culture, l’événementiel. Ils remettront leurs conclusions le 26 février. Un nouveau Comité de concertation se penchera alors, le 26 donc, sur ces questions. Il y a, en principe, je l’ai dit, des perspectives favorables si les chiffres continuent d’évoluer comme ils le font. Je vise la mi-mars, ou le mois d’avril ».