Enseignement artistique: des profs d’académie se fédèrent contre la limitation des activités

Depuis lundi, une nouvelle circulaire impose de limiter le nombre d’activités de groupe pour les enfants de moins de 12 ans et les jeunes de 13 à 18 ans en dehors de l’enseignement obligatoire. Les enfants doivent désormais choisir une seule et unique activité extrascolaire… y compris si celle-ci se déroule en académie, un secteur dépendant pourtant de l’enseignement en FWB.

Cette décision provoque la colère, et un collectif de professeurs d’académies, de parents et d’élèves a décidé d’introduire une action en annulation devant le Conseil d’Etat. « Cette circulaire va plus loin que l’arrêté et il n’y a pas eu de concertation avec le secteur comme on le prétend », commente Guillaume Grignard, un des professeurs impliqués. « Le but de cette action n’est pas un bras de fer avec la ministre. Nous voulons lancer un dialogue afin que les académies soient mieux considérées. Car on sous-entend que nous ne sommes pas des enseignants essentiels au même titre que les autres, ce qui est une vexation de plus. »