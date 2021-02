Athlétisme: Anne Zagré et Michael Obasuyi à l’Euro indoor de Torun

Anne Zagré et Michael Obasuyi ont validé leur billet pour l’Euro en salle de Torun (5-7 mars) en terminant tous les deux 4es sur 60m haies au meeting Istaf de Berlin, ce vendredi, la première en 8.05 (minimum : 8.10), le second en 7.71 (minimum : 7.71).

Ils sont les cinquième et sixième athlètes belges à se qualifier individuellement après Oussama Lonneux, Stijn Baeten, Robin Hendrix (1.500m) et Isaac Kimeli (3.000m). Nafi Thiam (pentathlon) et les Belgian Tornados (4x400m) sont qualifiés sur invitation.