Acquisition d'Essent Belgium par Luminus (2)

Essent Belgium est une filiale d'Essent NV et le 5e fournisseur de gaz et d'électricité du pays avec 520.000 points de fourniture.

"Cette acquisition va nous permettre d'accélérer notre développement stratégique et de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants", a souligné Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus.

La ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), a réagi en soulignant qu'une concurrence suffisante est importante pour les consommateurs et qu'il est important que les plus petits acteurs conservent une place sur le marché de l'énergie. "Nous restons donc vigilants afin de garantir des conditions de concurrence équitables", a déclaré la ministre.