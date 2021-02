Affaire Nethys: Marcourt hanté par le fantôme des «mains invisibles»

Réveil chahuté au Parlement wallon. Vendredi matin, la police a débarqué pour y mener une perquisition. Ce n’est pas l’institution qui était visée, mais un homme, son président : Jean-Claude Marcourt (PS). C’est donc au sein de son bureau namurois, square Masson, qu’une petite dizaine d’enquêteurs a mené les recherches, sous le contrôle de la vice-présidente de l’institution Jacqueline Galant (MR), du procureur général de Liège Christian De Valkeneer et du juge d’instruction Frédéric Frenay. Les enquêteurs ont téléchargé toutes les données de l’ordinateur, de la tablette et du GSM de l’intéressé.

Le parquet confirme la tenue de ces perquisitions « exécutées dans le cadre du dossier Nethys relatif aux rémunérations attribuées à certains dirigeants ». Soulignant au passage la « parfaite collaboration » de M. Marcourt. Après avoir inculpé sept personnes fin janvier, dont l’ex-dirigeant Stéphane Moreau et l’homme d’affaires François Fornieri, l’enquête du juge Frenay sur les 18,6 millions d’indemnités perçues par les ex-dirigeants de Nethys prend donc une tournure encore plus politique. Car en perquisitionnant les bureaux de Jean-Claude Marcourt, c’est à un taulier du Parti socialiste que l’on touche. A celui qui régnait sur le PS liégeois comme sur l’économie wallonne (de 2004 à 2017), et qui a toujours joué les défenseurs de l’intercommunale Tecteo, devenue Enodia/Nethys.

D’abord parce que le Liégeois Jean-Claude Marcourt était membre, tout comme Stéphane Moreau, du « Club des cinq » (avec André Gilles, Alain Mathot et Willy Demeyer). C’est comme ça que l’on surnommait le groupe informel qui a dirigé la fédération liégeoise du PS après le décès de Guy Mathot (2005). Jusqu’à ce que l’affaire Publifin (celle des comités de secteur) le fasse voler en éclats.

L’ex-ministre wallon de l’Economie Jean-Claude Marcourt était également en contact régulier avec le Nethys de Stéphane Moreau, incontournable dans le paysage économique wallon. La Région détient même quelques parts de Nethys.

Enfin, Jean-Claude Marcourt détenait indirectement le « contrôle » sur l’intercommunale la plus célèbre de Liège. Car Nethys est détenue à 54 % par la Province de Liège, dirigée depuis plus de 30 ans par une alliance PS-MR. Dans les faits, depuis la chute d’André Gilles, c’est un autre socialiste, Luc Gillard, qui préside la Province. Mais la « fédé » n’est jamais bien loin. Et à la tête de la fédération provinciale du PS, on retrouve… Jean-Claude Marcourt (et Daniel Bacquelaine côté MR). Deux hommes que Stéphane Moreau avait souvent au bout du fil. Ce qui a fait dire à un autre socialiste liégeois (Jean-Pascal Labille), interviewé par Le Soir en 2019, que la gestion de cette société n’était pas saine. « Le conseil n’était qu’une chambre d’entérinement. Les décisions étaient prises dans une cabine téléphonique ».

L’ex-président de Nethys, Pierre Meyers, a carrément donné un nom à ces puissants décideurs de l’ombre qui ne siégeaient pas dans les instances : les « mains invisibles ». Celles qui connaissent « les grandes orientations, et même plus que cela » avant tout le monde. Les regards se tournent en premier lieu vers Jean-Claude Marcourt.

Une âme protectrice

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que sa proximité avec l’intercommunale de Stéphane Moreau vient lui offrir une exposition dont il aurait préféré se passer. Lors du premier volet de l’affaire, il est convoqué par la commission d’enquête Publifin (comme ce fut le cas pour Daniel Bacquelaine et Willy Demeyer, notamment). Il en sort relativement épargné. Mais les différents éléments collectés confirment que Jean-Claude Marcourt n’a jamais cherché des noises à Nethys. En 2011, alors que la Région wallonne peut nommer un administrateur au sein du groupe liégeois, elle ne le fait pas. Enfin, Jean-Claude Marcourt ne le fait pas (cela relevait de sa compétence). « Le ministre de l’Économie s’est privé d’un levier qui lui aurait permis de mieux appréhender la situation de l’intercommunale, d’être potentiellement informé de la réalisation de ses missions, voire de pouvoir formuler une position avant l’adoption d’une décision stratégique », déplore la commission d’enquête dans son rapport final.

Il a aussi joué le grand-frère protecteur, voire le lobbyiste en chef de Nethys. Comme lorsqu’il obtient la modification sur mesure d’un décret. A l’époque, pour pouvoir profiter des solides bénéfices générés par l’activité de distribution de gaz et d’électricité à Liège (Resa), Nethys avait besoin d’un changement d’une petite ligne dans un décret wallon. Et elle va l’obtenir grâce à l’appui du ministre Marcourt, qui reconnaîtra avoir agi à la demande de Stéphane Moreau. Ce qui a permis à Nethys de récupérer la vache à lait Resa, et d’investir le bénéfice dans des secteurs très diversifiés (assurances, presse écrite, éolien). Mais Jean-Claude Marcourt l’a fait, dit-il, pour permettre au groupe de se développer. C’est ça « l’initiative industrielle publique », à laquelle il croit dur comme fer.

« Il pète tous les plafonds »

Si côté économique, la ligne Marcourt se fondait dans la ligne Moreau, le premier assure en revanche n’avoir jamais rien su des dérives de gouvernance du second. Le salaire de Stéphane Moreau supérieur au million d’euros ? « C’est excessif. Mais je n’y étais pas, je ne le savais pas », jure M. Marcourt, sous serment, lors de la commission d’enquête.

Et lorsque Le Soir révèle qu’au lieu de plafonner leur salaire, les ex-dirigeants de Nethys ont empoché 18,6 millions, Jean-Claude Marcourt réagit dans La Meuse. « Je n’étais au courant de rien (…). On ne peut qu’être effaré devant des sommes pareilles, spécialement en ce qui concerne Stéphane Moreau. Il pète tous les plafonds ! Cela montre bien qu’il y a une dérive totale, qu’on n’y avait plus aucun sens commun ». Et quand on le présente comme la première des mains invisibles, il assure que « c’est un fantasme évoqué par certains pour faire porter la responsabilité à d’autres ».

La justice liégeoise, qui enquête sur ce volet précis du dossier, a toutefois jugé utile d’aller mettre son nez dans les dossiers de Jean-Claude Marcourt. La semaine dernière, l’avocat d’un des inculpés (l’ex-CFO de Nethys, Pol Heyse) assurait que « la plupart des décisions dont on parle ont été validées, suggérées et recommandées par différents politiques de la région de Liège ». Me Buyle confirme qu’il a demandé des devoirs d’enquête « à propos de plusieurs politiques, sur des questions très précises qui se trouvent dans le dossier et le juge nous a dit qu’il le ferait. Si c’est de cela qu’il s’agit, c’est une bonne nouvelle, ça montre que la justice fait son travail », conclut l’avocat.

Formellement, c’est le comité de rémunération de Nethys, présidé par M. Fornieri, qui a pris la décision d’octroyer des bonus en tout genre à quatre dirigeants. Jean-Claude Marcourt aurait-il donné son aval en amont ? A ce stade, Le Soir ne dispose d’aucun élément qui permette de l’affirmer. Et après cette folle journée de perquisitions, Jean-Claude Marcourt nous faisait savoir que sa version « n’avait pas varié d’un iota ». Comprenez : il dément toujours fermement avoir eu connaissance de ces indemnités. Et se dit « totalement zen. Il y a suffisamment longtemps que la presse dit qu’il faut clarifier les choses, je suis aujourd’hui à la totale disposition de la justice pour qu’elle les clarifie et que puisse être démontré le rôle des uns et des autres ».