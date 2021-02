Elise Mertens en finale du WTA Gippsland Trophy après le forfait d'Osaka

La numéro 1 belge, 20e mondiale, n’a pas du jouer sa demi-finale face à Naomi Osaka. La Japonaise, 3e mondiale, s’est retirée du tournoi. Son adversaire sera l’Estonienne Kaia Kanepi.

«Désolé pour Tennis Australia et pour les supporters de devoir me retirer aujourd’hui», a annoncé Naomi Osaka sur le compte Twitter de la WTA vendredi. «J’ai une blessure tenace et avec la perspective de l’Open d’Australie à l’horizon je dois être prudente. J’ai hâte d’être en compétition la semaine prochaine», a ajouté la lauréate de l’US Open l’an dernier et de cet Open d’Australie en 2019.