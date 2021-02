Nicolas Frutos salue son «club de coeur» Anderlecht: «Une chance unique avec plus de responsabilités»

L’Argentin, ancien attaquant des Mauves, s’est adressé aux supporters anderlechtois via le site internet du RSCA. "Ce fut un choix très difficile, que j’ai pris après m’être longuement concerté avec ma famille. Tout le monde connaît le lien émotionnel que j’entretiens avec le RSC Anderlecht. Nous fournissons un travail exceptionnel et nous sommes plus professionnels que jamais. Ça me manquera de ne plus être au quotidien dans le club de mon cœur. Mais je reçois une chance unique de me développer en apprenant et en ayant plus de responsabilités. Je veux relever ce défi. De plus, j’aurai l’occasion de collaborer au DC United avec mon grand ami Hernán Losada."

Le club a souhaité bonne chance à « la Garza » Frutos.