Energie: Luminus rachète les activités belges d’Essent

L’énergéticien Luminus, filiale du groupe français EDF, a annoncé avoir conclu un accord avec le néerlandais Essent NV, filiale du géant allemand E.ON, pour le rachat d’Essent Belgium. Ce faisant, Luminus entend renforcer sa place de numéro deux du marché belge de la distribution d’électricité et de gaz, derrière le groupe Engie, « avec près d’un quart de parts de marché », explique Luminus dans un communiqué.

On avait appris au mois de janvier que les activités belges d’Essent avaient été mises à l’étalage par sa maison-mère. Essent est essentiellement actif en Flandre et en Wallonie, avec 520.000 points de distribution, ce qui le place en quatrième position sur le marché de l’électricité et en cinquième sur celui du gaz. L’opération devrait être clôturée au deuxième trimestre de cette année, après « la levée des conditions suspensives usuelles et obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence », indique encore Luminus. « Jusqu’à la date de réalisation de la transaction, attendue au 2e trimestre 2021, les deux entreprises continuent d’être indépendantes et d’opérer normalement. Aucune modification n’interviendra pour les clients d’Essent Belgium ni pour ceux de Luminus : les termes de leurs contrats et leurs interlocuteurs restent inchangés ». La marque Essent devrait à terme disparaître du marché belge.

« Un bon accord au bon moment »

« Je suis très heureux de cette acquisition qui permet à Luminus de se renforcer pour mieux accompagner ses clients dans la transition énergétique », a indiqué Grégoire Dallemagne, l’administrateur-délégué de Luminus dans ce même communiqué. « Cette acquisition va nous permettre d’accélérer notre développement stratégique et de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants ». De son côté, Pierre Pignolet, l’administrateur-délégué d’Essent Belgium, explique que « l’acquisition par Luminus, le deuxième plus grand acteur du marché belge, offre aux travailleurs d’Essent Belgium l’opportunité de continuer à construire le futur paysage énergétique. Pour Essent Belgium, c’est un bon accord, avec le bon partenaire et au bon moment ».