Le coup sensationnel de Jannik Sinner, qualifié pour une finale 100% italienne à Melbourne (vidéo)

Jannik Sinner, 19 ans, 36e mondial, a écarté le Russe Karen Khachanov, 24 ans, 20e mondial en trois manches 7-6 (7/4), 4-6 et 7-6 (7/4), sauvant au passage une balle de match dans le troisième set, au bout d’un long duel de plus de trois heures (3 heures et 7 minutes). On retiendra également un magnifique coup dans le deuxième set avec un coup droit croisé sensationnel imparable pour Khachanov.

Le jeune italien poursuit donc sa fulgurante progression pour essayer lui d’ajouter un second titre à son palmarès après son succès à Sofia l’an dernier pour sa première finale sur le circuit ATP.

Stefano Travaglia, 29 ans, 71e au classement mondial, s’est lui imposé face au Brésilien Thiago Monteiro, en deux manches 6-3, 6-4 pour tenter d’aller décrocher dimanche face à son compatriote son premier titre sur le circuit ATP, pour sa première finale.