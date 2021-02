Elise Mertens déçue après le forfait de Naomi Osaka: «J’aurais pu voir où je me situais»

Blessures, coup de blues, arrêt forcé de la compétition à cause d’une pandémie et finalement le coronavirus contracté : c’est la totale pour Kim Clijsters depuis qu’elle a surpris le monde du sport, le 12 septembre 2019, en annonçant son deuxième come-back, à 36 ans (à l’époque) et après trois maternités ! Pour l’instant ce fameux « Kimback » est un terrible flop avec, jusqu’ici, beaucoup de déboires, et seulement trois matches officiels disputés pour un seul set remporté. Pourtant la Limbourgeoise ne renonce pas : ce n’est juste pas dans ses gènes.