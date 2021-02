Superprestige: Laurens Sweeck s’adjuge la dernière manche, Toon Aerts remporte le général

Laurens Sweeck a remporté le cyclocross de Middelkerke, dernière manche du Superprestige, samedi. Toon Aerts a lui remporté le classement général de ce critérium de régularité pour la première fois de sa carrière malgré sa sixième place samedi. Dès le premier tour, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout et Eli Iserbyt s’isolaient en tête de la course avec 12 secondes d’avance sur Toon Aerts, en tête du classement du Superprestige avant cette dernière manche. Le médaillé de bronze des derniers Mondiaux chutait ensuite dans le deuxième tour et dégringolait à la huitième place.

Devant, Laurens Sweeck s’isolait en tête et poursuivait son cavalier seul jusqu’à la ligne d’arrivée pour s’imposer devant Vanthourenhout et Iserbyt. Derrière, Toon Aerts remontait pour terminer à la sixième place et ainsi s’assurer du succès final du Superprestige pour la première fois de sa carrière.

Au classement général, Aerts (99 points) devance Eli Iserbyt (97) et Michael Vanthourenhout (94). Laurens Sweeck termine lui à la quatrième place avec 93 points.